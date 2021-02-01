شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ فى تركيب العدادات الكودية بالوحدات النمطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء بدأت فى تنفيذ طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية للوحدات النمطية سواء السكنية أو التجارية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوحدات النمطية هى عبارة عن وحدة سكنية فى عقار ليس مخالفا بالكامل ولكنها فى دور مخالف ويؤكد مهمات الكهرباء بالعقار وبالتالى يتم التوصيل للوحدة بشكل أسرع، موضحا أنه سيتم تركيب العدادات الكودية لكل من تقدم بطلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية.

وتابع حمزة أن شركات توزيع الكهرباء تمكنوا من تركيب ما يقرب من 2500 عداد كودى مسبوق الدفع ممن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه.

و قال حمزة ، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.