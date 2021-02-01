أخبار مصر

تعقيم دورى لمحكمة العباسية ومتابعة التدابير الاحترازية بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم دورى لمحكمة العباسية ومتابعة التدابير الاحترازية بسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس محكمة شمال القاهرة، المستشار محسن دردير، تعليمات بإجراء تقييم دوري  للمحكمة، بالإضافة للتشديد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من والاستعانة بالطب الوقائي لتعقيم المحكمة.

كما كلف رئيس المحكمة بإخطار الطب الوقائي لتعقيم المحكمة أولًا بأول، مشددا على حرص المحكمة على تطبيق تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التنبيه على مرتادي المحكمة من المتقاضين والمحامين، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا