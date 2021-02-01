شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم دورى لمحكمة العباسية ومتابعة التدابير الاحترازية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس محكمة شمال القاهرة، المستشار محسن دردير، تعليمات بإجراء تقييم دوري للمحكمة، بالإضافة للتشديد علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والاستعانة بالطب الوقائي لتعقيم المحكمة.

كما كلف رئيس المحكمة بإخطار الطب الوقائي لتعقيم المحكمة أولًا بأول، مشددا على حرص المحكمة على تطبيق تعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى التنبيه على مرتادي المحكمة من المتقاضين والمحامين، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي.