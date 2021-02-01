شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تطوير ميدان السيدة عائشة وإنشاء كوبرى جديد ونقل 2760 مقبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود الدولة خطة طموحة لتطوير المناطق العشوائية وحل أزمات المرور ومن بين المشاريع الجارى تنفيذها تطوير محيط القلعة وميدان السيدة عائشة.. ونستعرض في النقاط التالية أهم التفاصيل عن خطط التطوير الجارية بميدان السيدة عائشة ومحيط قلعة صلاح الدين الأيوبى.

1. سيتم إنشاء كوبرى بديل لكوبرى السيدة عائشة وهدم الكوبرى القديم.

2. كثرة الحوادث وأزمات المرور سبب إزالة الكوبرى القديم.

3. الكوبرى الجديد يربط "صلاح سالم" بمحور الحضارات فى عين الصيرة.

4. سيتم نقل 2760 مقبرة بمسار الكوبرى الجديد لـ15 مايو.

5. إنشاء كوبرى السيدة عائشة الجديد يستغرق من 3 لـ6 أشهر.

6. تم إزالة 47 عقار بميدان السيدة عائشة ونقل 136 أسرة للأسمرات.

7. سيتم إزالة العقارات المحيطة بالقلعة لاستكمال مخطط تطوير العشوائيات.

8. منطقة عرب يسار أولى المناطق التي سيتم إزالتها بمحيط القلعة.