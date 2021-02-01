شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة إدفو يتابع مبادرتي «قريتي نظيفة» و«يالا نجمل بلدنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العميد محمد البنا رئيس مركز ومدينة ادفو يرافقه نائبه صلاح برباوي، بمتابعة اعمال النظافة ورفع الاشغالات من الشارع العام وشارع السوق وإزالة المواقف العشوائية بحضور رؤساء الأحياء ومدير المواقف.

كما قام رئيس المدينة بزيارة موقع المدفن الصحى بالحاجر ومقابلة الشركة المنفذة لمشروع عمل ٣ خلاية دفن صحى وبناء سور حول الموقع ومنها إلى مدخل الصحراوى بالغنيمية.

وتابع مبادرة «قريتى نظيفة» والتقي شباب مبادرة «يالا نجمل بلدنا» والبداية كانت بتجميل مدخل قرية الكرابلة بالرمادى قبلى وبعدها متابعة الخطة الاستثمارية لرصف الطرق وانارة الشوارع ثم زيارة مبنى الوحدة المحلية لقرية الرمادى قبلى ومقابلة الموظفين وناقش مطالب أهالى القرية.