شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع إنشاءات مبنى إدارة المرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، فجر الاثنين، الأعمال الخاصة بإنشاء مبني إدارة مرور متكاملة بمدينة بلطيم متكامل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين بمنطقة البرلس، وتقييم نسب الأعمال التي تجاوزت الـ٦٠ % من إجمالى المشروع.

وقال «السنوسي» إنه من المتوقع دخولها الخدمة قريبا تيسيرا على مواطنى المنطقة، كما تفقد صب خرسانات الدور الأول علوى من مبنى الإدارة المتكاملة، وتابع التشطيبات الداخلية لمبنى الأفراد المكون من طابقين.

كما تم الانتهاء الفعلى من مبنى الخدمات وخدمات الشباك، مشددا على الإلتزام بتطبيق الشروط المتفق عليها والمدد المحددة للمشروع.