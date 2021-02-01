شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن الانتهاء من تركيب 2500 عداد كودى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء تمكنوا من تركيب ما يقرب من 2500 عداد كودى مسبوق الدفع ممن تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدأت فى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمواطنين الذين انتهوا من سداد المقايسات الخاصة بتركيب عدادات الكهرباء الكودية مسبوقة الدفع ، موضحا أن إجمالى عدد طلبات تركيب العدادات الكودية حتى الآن بلغ مليون 500 ألف طلب لحوالى 2 مليون وحدة مخالفة الذين تقدموا بطلبات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية.

وأضاف حمزة ، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.