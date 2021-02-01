حدث ليلاً| 53 وفاة بكورونا وجيش ميانمار يعتقل رئيس البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنينن العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا ..و 53 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 343 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 129636 حالة حتى اليوم.

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قطاع الآثار: أزلنا المباني الملاصقة للمنطقة الأثرية في السيدة عائشة

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار، إن مقابر منطقة السيدة عائشة البالغ عددها 2600 مقبرة، تم إعادة الصياغة العمرانية لهذه المنطقة بتنسيق تام بين أجهزة الدولة المختلفة، وفقاً لشروط صارمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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أستاذ كبد: فيروس "نيباه" قديم وأخطر من كورونا لانتقاله للمخ والجهاز العصبي

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الأمراض المعدية والكبد بالقصر العيني، إن فيروس "نيباه" ظهر منذ عام 1999 وإنه من السلالات التي تنتقل أساسا بين الحيوانات مع إمكانية انتقاله في بعض الأحيان من الحيوان إلى الإنسان.

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الصحة تكشف موعد منح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا.. قريبًا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن لقاح "أسترازينيكا " لم تجرى له التجارب السريرية لمن هم فوق 65 سنة، عكس لقاح "سينوفارم"، الذي أجريت له أبحاث إكلينيكية فوق 65 لكن لم يشمل أبحاث لمن هم تحت سن 18 عامًا والسيدات الحوامل.

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مدبولي: مصر نجحت في تنظيم كأس العالم لليد رغم جائحة "كورونا"

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المباراة النهائية لمونديال بطولة كأس العالم لليد للرجال "مصر 2021" في نسختها الـ27 بين منتخبي الدنمارك والسويد المٌقامة في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري للعبة.

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​​التعليم تحذر المعلمين من الإدلاء بتصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العاملين بالعملية التعليمية، من تداول أي معلومات أو الإدلاء بتصريحات تخص العملية التعلمية أو المحررات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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اللون الأسود يطبق على المكان.. اللقطات الأولى لحريق مصنع فنان تشكيلي بأبو النمرس

حصل "الخليج 365" على الصور الأولى لحريق التهم محتويات مصنع لتشكيل الجبس بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، الاثنين.

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عمرو أديب عن حريق عمارة الدائري: "لو انهارت هتبقى كارثة كبيرة.. ربنا يستر"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الحريق الذي نشب في عمارة سكنية بجوار الطريق الدائري، قائلًا: "النار بقالها 24 ساعة وتزيد ولم تتوقف حتى الأن.. ربنا يستر".

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غدًا انطلاق خريطة جديدة للفضائية المصرية.. تعرف على التفاصيل

تبدأ القناة الفضائية المصرية، غدًا الاثنين أول فبراير العمل بالخريطة البرامجية الجديدة وبها العديد من البرامج الجديدة التي أقرتها نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون، بعد عرض سعيد جميل رئيس الفضائية الخطة بشكلها الجديد.

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مستقبل الجمهوريين على المحك مع اقتراب محاكمة ترامب في الكونجرس

يستعد الجمهوريون لمعركة ترتيب صفوف الحزب مع اقتراب موعد جلسة مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي بدّل فريقه القانوني، في مؤشر جديد إلى تمسّكه بموقفه بأن انتخابات 2020 تم تزويرها.

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بلومبرج: الاحتجاجات المناهضة لبوتين تؤدي إلى اعتقال أكثر من 4000 شخص

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 4000 شخص فى مختلف أنحاء روسيا ، بما في ذلك زوجة زعيم المعارضة الروسى المسجون أليكسي نافالني ، حيث شارك المتظاهرون في احتجاجات مناهضة لبوتين للأسبوع الثاني على التوالي.

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الجيش في ميانمار يعتقل رئيس البلاد والزعيمة أونج سان سوكي

قال المتحدث باسم الحزب الحاكم في ميانمار، إن قوات الأمن اعتقلت زعيمة ميانمار أونج سان سوكي، و الرئيس ومسؤولين كبار آخرين في مداهمة في الصباح الباكر.

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