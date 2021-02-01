تقنية اللا تلامس.. "شباب الأعمال" تطالب بالابتكار والرقمنة في قطاع السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

طالب محمد قاعود، رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، بضرورة تعزيز الابتكار والرقمنة في السياحة لتنشيط حركة القطاع.

وقال قاعود، في بيان، إن أزمة كورونا أثبتت أنها محفز غير متوقع في سعي قطاع السياحة والسفر للابتكار ودمج التقنيات الجديدة، حيث يتوقع المستهلكون أن تقنيات اللاتلامس، من بين أمور أخرى، أصبحت شرطا أساسيا لتجربة سفر آمنة وسلسة، مع ضرورة دعم الاستدامة من البطالة المنتشرة والحركات المناهضة للعنصرية إلى استعادة البيئة الطبيعية وتعزيز الوعي العام المتزايد بأسواق الحياة البرية والصيد الجائر الدعوة لحماية الحياة البرية.

وأكد أن السياحة أصبحت واحدة من أهم المساهمين الاقتصاديين في العالم، حيث توفر واحدة من كل 10 وظائف على مستوى العالم، متابعا: "لدينا مسئولية ضخمة ومتميزة بصفتنا أصحاب المصلحة في صناعة السياحة للتعاون خلال وقت الحاجة، لأننا أقوى كصوت موحد، وسيتم العمل على استعادة الوظائف في الصناعة بشكل أسرع من خلال نهج متسقا، حيث إن هناك ضرورة لقيادة الشراكات المستمرة بين القطاعين العام والخاص لضمان التعافي السريع والاستئناف السريع والآمن للسفر الدولي"، مشددا على ضرورة أن تتبني الحكومة المصرية عددا من الحلول المهمة.

وعن الحلول التي يراها رئيس لجنة السياحة والطيران مناسبه لتحسن القطاع السياحي، قال قاعود، إنه نظرًا لأن الناتج المحلي الإجمالي لمصر هو الأفضل أداءً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإنه حان الوقت لاغتنام المزيد من هذه الفرص وخلق مستقبل مثمر للبلاد، علاوة على خطط الحكومة للتعافي الاقتصادي السريع، وعلى رأسها وضع سياسة مالية تشمل تخفيضات ضريبية، وأخرى سياسة نقدية تشمل ضمانات الائتمان للبنوك وإعادة جدولة الاعتمادات المصرفية، والعمل على توظيف المهارات التي تشمل تعويض الأجور المؤقت، ووضع خطط دعم الدخل.​