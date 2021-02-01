شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برامج التوعية عن أضرار المخدرات بالمناطق الجديدة بديلة العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى عيادة للصندوق بمنطقة المحروسة لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، كذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن “16023”، مع متابعة أى حالة إدمان بمجرد تحويلها إلى أحد المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

"الخليج 365 " ينشر تقريرا معلوماتيا عن توفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان بمنطقة المحروسة مجانا:

عيادة لصندوق مكافحة الإدمان بمنطقة المحروسة " المناطق الجديدة للعشوائيات " لتقديم خدمات العلاجية مجانا.

تقديم خدمات المشورة والدعم النفسى.

تنفيذ حملات الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر.

توعية الأسر بمنطقة المحروسة حول كيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي.

استهدفت المبادرة فى المرحلة الأولى مناطق حى الأسمرات وروضة السيدة وحاليا منطقة المحروسة وقريبا بشائر الخير.

تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فترة الدراسة بخطورة القضية وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.

تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة المحروسة.

إطلاق دورى رياضى بين الشباب بشكل سنوى تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".

تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية.

التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطي المخدرات .