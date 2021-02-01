شكرا لقرائتكم خبر عن 219 كيلو متر مساحة مشروع تبطين الترع بمحافظة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عبد العاطى الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع بنطاق محافظة الغربية، مؤكداً على أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات كبرى لتنفيذ المشروع طبقاً للبرنامج الزمني، مع الحرص على ضبط جودة التنفيذ من خلال المتابعة المستمرة من قبل أطقم الإشراف.

وفى التقرير التالى نوضح المسافات التى سيتم تنفيذ مشروع التبطين فيها بمحافظة الغربية، وما تم إنجازه وفوائد المشروع.

1- من المستهدف تأهيل ما يقرب من 219 كيلومتر من الترع بنطاق محافظة الغربية .

2- تم الانتهاء من تأهيل 53 كيلومتر .

3- يستهدف المشروع تحسين عملية إدارة المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة .

4- يحقق نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها .

5- يساهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة .

6- يساهم فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.