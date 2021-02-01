شكرا لقرائتكم خبر عن «طب بني سويف» تحصل على الجودة والاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور عاطف مرسى ،عميد طب بنى سويف أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت قرارها بحصول كلية الطب البشري على الجودة والاعتماد، وذلك بعد أن استوفت المعايير القومية القياسية.

وقال أن عمداء الكلية الذين لهم دوراً في حصول الكلية على الجودة، هم الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية السابق والدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة الحالى والدكتور محمد عبد القادر، والدكتور وائل الشاعر، معى من خلال فريق اعضاء هيئة التدريس.

وقال الدكتور مرسى إن تشجيع ودعم البحث العلمي مستمر، وكذلك لكل من يساهم في الوصول إلى التميز، معتبرًا حصول كلية الطب البشري على الاعتماد تحفيز ورفع للروح المعنوية.

وكان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف وجه الشكر والتقدير إلى عمداء الكلية السابقين باعتبارهم فريق عمل متكامل بذلوا مجهود متواصل لحصول الكلية على الجودة.

ووجه الشكر للوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين والطلاب والأمن الإداري وفريق الجودة بالكلية الدكتورة راندا صلاح والدكتورة عزة امبابي والدكتور محمد فاروق، ومركز ضمان الجودة بالجامعة.