شكرا لقرائتكم خبر عن توفي بكورونا.. «أطباء بني سويف» ومديرية الصحة تنعيان الدكتور محمد يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى الدكتور مصطفى هارون، نقيب الأطباء ببني سويف، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، وفاة صيدلي بوحدة طلا الصحية، التابعة لإدارة الفشن الصحي داخل العزل الصحي بمستشفى سمسطا المركزي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور مصطفى هارون «إننا نتقدم للاسرة الطبية بمحافظة بنى سويف المواساة لاسرة الصيدلى الذي توفى شهيدا بكورونا»، فيما نعت مديرية الصحة في بني سويف الفقيد في بيان رسمي قائلة: «بمزيد من الحزن والأسى ينعى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، الصيدلي احمد عبدالله، صيدلي بوحدة طلا الصحية بمركز الفشن، الذي وافته المنية، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته والهم اسرته الصبر والسلوان».

وأصيب الصيدلي بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من أسبوعين، وجرى عزله منزليا قبل أن يتم نقله لتلقى العلاج والعزل الصحي داخل مستشفى سمسطا المركزي.