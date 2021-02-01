شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عادات خاطئة تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك بعض العادات اليومية الخاطئة التى يقوم بها العديد من المواطنين اثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل، والتي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء.

ويوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعض العادات الخاطئة للتعامل مع الكهرباء داخل المنزل لتجنبها حفاظاً على سلامة المواطنين وهى كالاتي:

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر .

2- عدم فصل الكهرباء عن أي جهاز بعد استخدامه.

3- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

4- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

5- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

6- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

7- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

8- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.