شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى من وزارة الرى لأهالى مدينة زفتى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، بوزارة الموارد المائية والرى، إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش مدينة زفتى ليصبح متنفساً لأهالى المدينة، وحتى يبرز الشكل الجمالى لنهر النيل، أسوة بما تم تنفيذه فى عدد من محافظات الجمهورية.

وتتواكب فكرة إنشاء ممشى أهل مصر مع ما تنتهجه الدولة بكافة أجهزتها ومنها بالطبع وزارة الموارد المائية والرى من فكر يراعى المواطن البسيط وكيف يمكن خلق متنفس طبيعى له باستغلال ما وهبه الله من نيل عظيم، لاسيما إذا ما تواكب هذا الهدف مع هدف عظيم يتمثل فى حماية مجرى النهر الخالد من التعديات والتلوث هنا برزت فكرة المماشى .

وبدأت وزارة الرى منذ سنوات فى إنشاء ممشى أهل مصر حيث تم إختيار عدة مواقع بالقاهرة الكبرى، وكانت البداية المراحل الأولى والثانية والثالثة التى تمت من كوبرى قصر النيل حتى كوبرى إمبابة.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء المشروع القومى لتطوير واجهات النيل بمختلف المحافظات النيلية الستة عشر وتعميم فكرة المماشى فيما يعرف حالياً "بممشى أهل مصر" حيث تم تشكيل لجنة عليا لتطوير واجهات نهر النيل التى تعد المظلة التى يتم من خلالها بحث وتقرير عمل المماشى بمختلف المحافظات وفق أعلى المستويات العالمية، ويتم حالياً وتحت مظلة اللجنة العمل في ممشى أهل مصر وفق أعلى المستويات والتصميمات العالمية في المسافة من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى امبابة .