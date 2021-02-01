"منخفض ربيعي".. الأرصاد تكشف سبب ارتفاع الحرارة رغم فصل الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن منخفض جوي يشبه منخفضات الربيع من حيث الخصائص الممثلة في ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، تغيب معه الأجواء الشتوية يؤثر في الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضافت الهيئة، أن المنخفض يؤثر بشكل كبير على غرب البلاد ويصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وتكون الأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء.

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنيين متابعة النشرات والإنذارات الجوية الصادرة عنها.

وأوضحت أنه سيتم التنويه من خلال بيان ستصدره الهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال الساعات المقبلة، بكافة تفاصيل الحالة الجوية على جميع أنحاء الجمهورية لضمان دقة التنبؤ من خلال آخر تحديثات النماذج العددية.

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