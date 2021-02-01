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حريق في مخزن سجاد بفيصل.. والمعاينة: ماس كهربائي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريقا نشب داخل مخزن سجاد بشارع المنشية بمنطقة فيصل دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مخزن سجاد.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ4 سيارات إطفاء.

وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران، ومنعوا خطر امتداده إلى المنازل المجاورة دون إصابات.

وكشفت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق داخل المخزن، واستبعاد وجود شبهة جنائية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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