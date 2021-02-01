اعتقال أكثر من 5 آلاف شخص في مظاهرات بمختلف أنحاء روسيا لدعم نافالني

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

ذكر نشطاء حقوقيون يوم الأحد أنه تم اعتقال أكثر من 5000 شخص في مظاهرات بمختلف أنحاء روسيا لدعم زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

وكان عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم خلال ثاني عطلة نهاية أسبوع من الاحتجاجات الجماعية المؤيدة لنافالني أعلى بنحو ألف شخص من هؤلاء الذين أعتقلوا الأسبوع الماضي، في مؤشر على عزم المتظاهرين وتصميم السلطات الروسية على قمعهم.

وتم اعتقال أكثر من 1500 شخص يوم الأحد في موسكو وحدها، وفقًا لبوابة "أو في دي أنفو" غير الحكومية المستقلة التي تراقب تطبيق القانون في روسيا.

وفي سانت بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في روسيا ومدينة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بلغ العدد أكثر من 860 شخصا. وقال المرصد إن أكثر من 50 مدينة أخرى شهدت عمليات اعتقال بين المتظاهرين.

وندد نشطاء حقوق الإنسان بالأساليب العنيفة التي استخدمتها الشرطة ضد المتظاهرين، بما في ذلك استخدام مسدسات الصعق والغاز المسيل للدموع والعنف الجسدي.

وفي قازان، على بعد حوالي 700 كيلومتر شرق موسكو، ورد أن الطلاب المحتجزين اضطروا إلى خلع ملابسهم الداخلية وتسليم هواتفهم المحمولة وممتلكاتهم. وأظهرت صور من مدينة قازان أيضا عددا من المتظاهرين أجبرتهم الشرطة على الاستلقاء على الجليد.

ومن بين هؤلاء الذين تم اعتقالهم في العاصمة يوليا زوجة نافالني، بعد نشر صورة لها على موقع "انستجرام" وهي في الشارع.

وأطلق سراحها ليل الأحد بعد أن احتجزت لعدة ساعات.

وبحسب تقارير إعلامية، فإنها ستخضع للمحاكمة اليوم الاثنين لمشاركتها في التحرك غير المصرح به وتواجه حكما بالسجن لعدة أيام.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، انتقدت يوليا بحدة الإقامة الجبرية المفروضة على شقيق زوجها، أوليج نافالني، مشيرة إليه باعتباره "رهينة".

وكانت يوليا قد احتجزت أيضا قبل أسبوع في احتجاجات حاشدة مشابهة في موسكو.

واستخدمت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة موسكو سياجا لمنع المتظاهرين من الوصول إلى مكان التجمع المخطط له بالقرب من مقر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "إف إس بي"، وفقا لمراسل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مكان الحدث.