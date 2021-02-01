شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين كفر الشيخ» تحذر المواطنين من ترك البطاقات لدى أصحاب المخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت مديرية التموين في كفر الشيخ المواطنين من ترك بطاقاتهم التموينية لدى أصحاب المخابز.

وأكدت، في بيان، الأحد، أنه سيتم إلغاء أي بطاقة تموينية يتركها صاحبها لدى المخابز فوريا وحرمانه من الدعم.

يأتي ذلك طبقا لتعليمات الدكتور على المصليحى، وزير التموين، بضرورة تنفيذ وتفعيل نص القرار 156 لسنة 2018 بإلغاء البطاقة التموينية نهائيا لاي بطاقة تموينية يتم ضبطها لدى مخبز أو تاجر تمويني أو فرع جمعيتي إلغاء نهائيا وحذفها من التموين حذفا نهائيا.