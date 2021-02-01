شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع تشطيبات وحدات المساكن الشرقية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الجارية للتشطيبات الداخلية والأسطح العلوية للمساكن الشرقية الجديدة قبل التسليم.

وشدد رئيس المدينة على أنه في حالة وجود أي خلل أو تقصير في الاشتراطات والبنود الهندسية والإنشائية، سيتم محاسبة كل مقصر أو مهمل أو متخاذل قانونيا.

وأكد ضرورة مراجعة سلامة المبنى الإنشائية والمعمارية للأدوار العلوية لكل عمارة سكنية قبل تسليمها لمالكيها من المستحقين.

رءيس مدينة بلطيم