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رئيس مدينة بلطيم يتابع تشطيبات وحدات المساكن الشرقية الجديدة

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الأعمال الجارية للتشطيبات الداخلية والأسطح العلوية للمساكن الشرقية الجديدة قبل التسليم.

وشدد رئيس المدينة على أنه في حالة وجود أي خلل أو تقصير في الاشتراطات والبنود الهندسية والإنشائية، سيتم محاسبة كل مقصر أو مهمل أو متخاذل قانونيا.

وأكد ضرورة مراجعة سلامة المبنى الإنشائية والمعمارية للأدوار العلوية لكل عمارة سكنية قبل تسليمها لمالكيها من المستحقين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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