شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الاحترازية داخل المحاكم تهدد انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بالتأجيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب قرار وزير العدل بإلغاء التجمعات داخل المحاكم، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهه وباء كورونا المستجد، في تهديد انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالمحافظات، والمقرر لها 7 فبراير الجاري، لوجود نحو 80% من المقار الانتخابية داخل المحاكم.

وقام رؤساء المحاكم بالمحافظات بالتنبيه على نقباء المحامين بعدم إجراء الانتخابات داخل مقرات المحامين بالمحاكم، ضمن الإجراءات الاحترازية، ما أدى إلى مخاطبة اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات بإلغاء إقامة الانتخابات داخل مجمعات المحاكم.

وقال محمد الكسار، عضو النقابة العامة للمحامين، إن اللجنة المشرفة على الانتخابات تدرس قرار وزير العدل، وتدبير البديل لإقامة الانتخابات داخل أندية المحامين، وفقا للقانون الذي ينص على إجراء الانتخابات بمقر المحامين بالمحاكم أو النوادي. وفي حالة عدم وجود أندية يتم استئجار أماكن لإجراء الانتخابات.

وكثف المرشحون لخوض انتخابات المحامين بمحافظة المنيا حملاتهم الانتخابية داخل المراكز للحصول على أصوات أعضاء الجمعية العمومية، حيث يتنافس 61 مرشحا تقدموا لشغل مقاعد النقابة الفرعية، بينهم 9 مرشحين على مقعد النقيب، و8 مرشحين على مقعد الشباب، و44 مرشحا على مقاعد العضوية، وعددها 11 مقعدا.