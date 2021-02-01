شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الفضائية المصرية تبدأ العمل بالخريطة البرامجية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت القناة الفضائية المصرية، الإثنين أول فبراير، العمل بالخريطة البرامجية الجديدة وبها العديد من البرامج الجديدة، التي أقرتها نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بعد عرض سعيد أبوجميل رئيس الفضائية الخطة بشكلها الجديد.

‏وضمت قائمة البرنامج عدد من البرامج الجديدة للمشاهد، ومنها البرنامج الرياضي «الملعب» ويعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء.

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‏كما تضمنت الخريطة برنامج الطبخ «بالهنا» والبرنامج الديني «نور في قلبي» مع باقة من علماء الازهر والاوقاف.

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‏ولعشاق الذوق الفني، تضمن الخريطة برنامج المنوعات «شارع الفن» وبرنامج الغناء «السميعة» مع الموسيقار حلمي بكر، وبرنامج الاطفال يحمل اسم «اروع القصص» مع الفنان عبدالرحمن أبوزهرة وبرنامج السياحة أرض الجمال وبرنامج التنمية والمشروعات تحيا مصر.

كما تشمل الخطة الجديدة لقناة الفضائية المصرية البرنامج الاجتماعي «فنجان قهوة» وبرنامج «السياحة أرض السلام» وبرنامج المنوعات على «راي المثل» وبرنامج «سطور حكايتي» ومن البرامج الثقافية برنامج «السامر» و«دنيا الثقافة».

وتشهد القناة إعادة اطلاق برنامج التوك شو «مباشر من مصر» ليصبح يوميا طوال أيام الأسبوع وكذلك تطوير برنامج «سيدتي» واعادة اطلاقة برنامج «جدو علي».

وعقدت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام عدة اجتماعات مع رؤساء المحطات وقيادات الإدارات لبحث الاستعداد لخطة شهر رمضان المبارك المقبل حيث تفكر نائلة في مجموعة برامج سيتم إطلاقها مع بداية الشهر الكريم.

كما اجتمعت رئيس التليفزيون مع عبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية في الهيئة الوطنية للإعلام بهدف بحث اعتماد مجموعة افكار لبرامج يجري العمل علىها وتم إنتاجها خصيصا لشهر رمضان ولكن بشكل مختلف يساهم في جذب المشاهدين.

وفى سياق متصل قررت نائلة إنتاج البرامج الجديدة لرمضان بذات الميزانيات الحالية نظرا لعدم وجود أي سيولة مالية لاعتماد ميزانيات جديدة حيث سيتم استغلال المبالغ الخاصة بالبرامج الملغاة ووضعها بنودا في ميزانيات الأفكار والبرامج الجديدة دون التأثير على حقوق العاملين ومخصصاتهم حيث إن التغيير سيكون في الفكرة وشكل البرامج، وسوف يتم الاستعانة بالديكورات الجديدة في ستوديو ١ وستوديو ٣.