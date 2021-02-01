شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية تجري 253 عملية جراحية لأهالي الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن تقديره وشكره لأعضاء قافلة جمعية الليدرز الطبية على جهودهم المبذوله في تقديم الخدمات الطبية لأهالي مركز الفرافرة على مدار أربعة أيام بمستشفى الفرافرة المركزي.

وصرح الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة بلغ ١٩٧٩ حالة كما تم إجراء ٢٥٣ عملية جراحية بالتخصصات المختلفة التي ضمتها القافلة كما قامت القافلة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ل ٦٧٩ حالة.

من ناحية أخرى قامت القافلة بتوزيع مساعدات مالية وعينية على الحالات المستحقة بالمركز ضمن الخدمات التي تقدمها القافلة.