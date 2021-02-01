شكرا لقرائتكم خبر عن 8 تعليمات لقطاع المعاهد الأزهرية قبل بداية الترم الثانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر قطاع المعاهد الأزهرية عددا من التعليمات بشأن العملية التعليمية قبل بدء الفصل الدراسى الثانى حيث يتم تنفيذ الآتى:

1 – متابعة الموجهين والمعلمين لرصد مدي فعاليات التعليم عن بعد في المعاهد .

2 – معرفة الطلاب المتابعين والمتخلفين عن المتابعة عبر التواصل الأُون لاين والتواصل مع أولياء أمور بهذا الشأن.

3 – التنويه علي ضرورة تسجيل تناوب العاملين بالمعاهد والإدارات والمنطقة بكشوف معتمدة، وعدم توقيع من حصل علي أجازة استثنائية بدفاتر الحضور والانصراف ولا يقطع أجازته إلا بطريقة رسمية.

4 – تكليف جميع المعاهد والادارات بعمل حصر بقيمة طوابع البريد والدمغات الموجودة في ملفات الطلاب وإرسالها إلي المنطقة علي وجه السرعة بحد أقصي يوم الثلاثاء المقبل للرد علي رئاسة قطاع المعاهد بعدها علي الفور.

5 – تجهيز إحصاء بآخر موقف لسداد المصروفات وعدد من تم إعفاؤه من السداد وسبب الاعفاء مع توريد رسوم صندوق الشهداء بمبلغ خمسة جنيهات عن كل طالب بكافة المراحل.

6 – الانتهاء من توزيع أدوات التعقيم علي الادارات والمعاهد.

7 – أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة.

8 – تنبيهات مشددة على مسئولى انهاء الخدمة بإعداد ملفات المحالين للمعاش قبل موعد احالتهم بثلاثة شهور الي التأمينات والمعاشات.