نائب وزير التعليم يهنئ المعلمين لصدور قرار بضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، التهنئة للمعلمين، قائلا: مبروك للزملاء المعلمين المخاطبين بالقانون ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١ صدور قرار دولة رئيس الوزراء بتاريخ ٣١ يناير ٢٠٢١ والذى نشرته الجريدة الرسمية بضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافى.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهرى الإضافى للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

وتضمن القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهري، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة.