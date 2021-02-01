شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حياة كريمة بالتنمية المحلية: تنفيذ مشروع تطوير القرى خلال 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة تطوير القرى المصرية، هى مبادرة رئاسية تعمل فيها كل أجهزة الدولة ويشرف عليها بشكل مباشر رئيس الوزراء، موضحا أن وزارة التنمية المحلية مسؤولة عن التنسيق بين مجموعة العمل المتعلقة بالبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية فى كل الوزارات المسؤولة عن التنفيذ.

وأوضح خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، أن وزارة التنمية المحلية تنسق لإعداد الخطة التنموية المتكاملة لكل مركز من المراكز المستهدفة، حيث نستهدف 51 مركز في المرحلة الأولى، ويتم وضع خطة تنمية متكاملة تشاركية مع المواطنين، لافتا إلى أن كل الأجهزة التنفيذية تشترك في وضع الخطة ويتم التنسيق في المتابعة لتوحيد الجهود على الأرض وتسريع عملية التنفيذ وإزالة المعوقات.

وأكد أن المبادرة تستهدف كامل الريف المصرى، لافتا إلى أنه يتم تطبيق المعايير التخطيطية لأول مرة بتعاون كل الجهات المسؤولة.

ولفت إلى أن كل مرحلة تنتهى في عام واحد، حيث تنفيذ تطوير القرى يتم في ثلاث سنوات، مضيفا أن 51 مركزا مستهدفا موزعين على 20 محافظة، ولأنه تم التوافق مع باقى الوزارات على مجموعة من معايير أولوية التنمية.