شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة روسية: التعليم والثقافة والفنون تعزز التعاون بين الشعبين المصري والروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت رئيس جامعة نابيرجنى تشيلني الروسية جالياكبيروفا ألفينور، عن التنسيق لإعداد اتفاقيات تعاون مع جامعتي عين شمس والإسكندرية، عقب توقيع اتفاقية تعاون مع جامعة أسيوط، مؤكدة أن التعليم والثقافة والفنون تعزز التعاون بين الشعبين المصري والروسي؛ خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين الجانبين واحتفال البلدين بعام التعاون الإنساني المشترك 2021.

وقالت ألفينور، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد علي هامش زيارتها لمصر ورئاستها لوفد روسي، إن مصر تعني الكثير بالنسبة لروسيا والشعب الروسي الذي يعشق مصر وحضارتها الغنية والثرية، مثمنة من دور المرأة في مجتمعها وما حققته خلال الفترة الماضية ما يؤكد مكانتها وقيمتها في الحفاظ على الحياة وتحقيق التواصل والتعارف بين الشعوب لتحقيق السلام.

يذكر أن رئيس جامعة نابيرجني تشيلني الروسية زارت الإسكندرية وافتتحت معرض للصور الفوتوغرافية بالمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية.