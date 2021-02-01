شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الفيروسات بالقومى للبحوث: فيروس نيباه موجود من سنة 1998 ولم يدخل مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أحمد على رئيس قسم الفيروسات بالمعهد القومى للبحوث، إننا بصدد الجهة التى ستنتج لنا اللقاح، موضحا أننا تأخرنا كثيرا، ولكن أصبح لدينا تكنولوجيا وشئ نثق في نتائجه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على: "الموضوع مش هينتهى عند الحد ده، وهنستمر فى الموضوع ده لحد ما الناس تحس بالأمان، وهناك جهات مسؤولة تؤمن لها المستوى الصحى فى مجال الفيروسات".

ولفت إلى أن هناك نوعين من الفيروسات، منها ما كان موجود ويظهر كل فترة، وفيروسات جديدة تظهر لأول مرة، موضحا أن فيروسا نيباه ظهر منذ عام 1998 في ماليزيا، في مدينة اسمها نيباه، وتم عله في 1999، وتم دراسة كل خصائصه، وهو من فيروسات RNA وسهلة عمل طفرات وتغير، وسنويا يظهر في بعض البلدان في آسيا مثل بنجلاديش وماليزيا والهند، كما ظهر في الصين في 2019 وسهل السيطرة عليه.

وتابع: "مهم جدا أن نكون يقظين، كما أنه يجب الا يتحدث في الفيروسات إلا المتخصصين، فهو قديم وموجود منذ عام 1998 وينتقل من خلال الخنازير وخفافيش الفاكهة وعندما ينتقل لإنسان يممكن نقله من إنسان لأخر، وقد يأتى بعراض تنفسية حادة والتهاب سحائى، فهو ليس الفيروس الوحيد المتسبب في الالتهاب السحائى، فهناك أيضا بكتيريا".

واستطرد: "الفيروس لم يدخل مصر، وبنشتغل على 4 أنواع خفافيش ومنها خفافيش الفاكهة، ونراقب الطيور المهاجرة في مداخل البلد، ونراقب حركة الفيروسات التي تنتقل من هذه الأنواع من الطيور".