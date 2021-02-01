شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اتصالات: اقتربنا من مرحلة النضج بالمنصات الرقمية وتجربة "التعليم" أكبر دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد عبد اللطيف، خبير الاتصالات، على أهمية دخول الاستثمارات فى قطاع الاتصالات، لتحقيق التنافسية الإقليمية فى الخدمات الرقمية بالشرق الأوسط.

وقال عبد اللطيف، فى حواره مع الإعلامى أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة" الذى يذاع عبر قناة المحور، إنه عندما يكون لديك كل الإمكانيات داخل الدولة، بالإضافة إلى تبلور الرؤية الاستراتيجية لتتحول إلى دولة فاعلة فى الإقليم فى العالم الرقمى، كلما يكون أفضل للدولة فى هذه الجوانب، مردفا: "إحنا قربنا من الوصول إلى النضج فى المنصات الرقمية وثبت فى قطاع التعليم مؤخرا أن مصر بها منصات رقمية يمكن أن تلبي الطموح".

وأوضح خبير الاتصالات، أن الاستثمار الأجنبى فى عالم الاتصالات والرقمنة، من أهم الأشياء فى هذا القطاع، لأن المستثمر الأجنبي يرفع كل الخدمات المقدمة فيما يتعلق بمستوى الخدمات، وكذلك يسهل دخول الأسواق وأن تعتمد عليك الدول الأخرى، مؤكدا: "التنمية الرقمية ثبت أنها يمكن أن تكون سكة أكثر فى العائد وأسرع من الاتجاه التقليدي مثل التنمية الصناعية بالنسبة للدول".