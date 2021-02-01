شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مختار: صندوق تحيا مصر يجهز 1800 منزل وتوريد 900 ماكينة غسيل كلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى جمعت كل الأطراف المنوط بها توفير حياة كريمة للمواطن الأكثر احتياجا، مضيفا أن قبل منتصف العام الجارى سيتم الانتهاء من تجهيز 1800 منزل وتوريد 900 ماكينة غسيل كلوي لمستشفيات وزارة الصحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاريع التي تقوم بها الدولة وتطوير المناطق العشوائية، ليس فقط من أجل توفير سكن، لكنها تهدف لإنقاذ الإنسان من مناطق غير آدمية كان يقطن فيها.

وأضاف محمد مختار، أن مشاركة الصندوق فى مبادرة تطوير الريف تكون نوعية مثل تجهيز عرائس ورفع كفاءة المنازل ومساعدة المرأة المعيلة.