وزيرة الثقافة: المسارح المتنقلة تطوف أنحاء مصر لإعادة تشكيل الوعي ونشر التنوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، من حي "الأسمرات 3"، أولى فعاليات قوافل المسارح المتنقلة، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ونائبه الفنان هشام عطوة، والفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة.

كما تابعت بدء نشاط المسارح المتنقلة في 5 محافظات أخرى هي الدقهلية "قرية ميت غراب مركز السنبلاوين"، أسوان "قرية البلانة مركز نصر النوبة"، جنوب سيناء "قرية الجبيل بوديان مدينة الطور"، أسيوط "مركز الفتح" والبحيرة "قرى مركز أبو المطامير".

وقالت عبدالدايم، إن مسارات عمل وزارة الثقافة تضم استراتيجية ورؤية لمجابهة التعصب وتصحيح الأفكار المتطرفة بين أبناء القرى والنجوع.

وأضافت: "قوافل المسارح المتنقلة تطوف كل أنحاء مصر لإعادة تشكيل الوعي ونشر التنوير وتقويم السلوك من خلال برامج إبداعية متنوعة تضم كافة أشكال الفكر والفن"، مشيرة أنها وثبة جديدة في مسار تحقيق العدالة الثقافية وتُمثل نافذة مبتكرة لوصول المنتج الثقافى إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجًا.

وكانت وزيرة الثقافة تفقدت المسرح المتنقل بملحقاته وخدماته وقدمت التحية للقائمين على إعداده الذين اتقنوا التديب والعمل على تشغيله في زمن قياسي.

كما وجّه أطفال وأهالي الأسمرات التحية لوزيرة الثقافة على انطلاق المشروع القومي للعدالة الثقافية بالمسارح المتنقلة من حي الأسمرات ووجهوا الشكر لوزارة الثقافة على إتاحة الكثير من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة.

ومن جانبه أوضح رئيس هيئة قصور الثقافة أن المسارح المتنقلة مزودة بأحدث أجهزة الصوت والإضاءة.

وأضاف أنه تم تزويد كل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة التابعة بمسرح متنقل يطوف أرجائه بحيث تغزو جميع محافظات مصر بما تتضمنه من برامج ثقافية وفكرية وإبداعية وفنية للوصول الى كافة شرائح المجتمع.

وتضمنت الاحتفالية عرضًا موسيقيًا متنوعًا قدمته فرقة الموسيقى العربية بالفيوم، بالإضافة إلى فقرات إبداعية في الشعر والأدب لعدد من المواهب الواعدة بقصر ثقافة تحيا مصر بالأسمرات.