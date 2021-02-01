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كرم جبر: «بنفتتح مصانع ومدن جديدة يوميًا.. وتيجي فنانة تاخد الاهتمام كله بكلام تافه»

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن أي فنانة تسيء لبلدها يجب أن تقف عند حدها، فالفنان زعيم وقدوة للمجتمع، معقبًا: «إيه التفاهة وقلة الأدب دي، أناشد النقيب يوقفها».

وأضاف خلال لقاء مع قناة «صدى البلد»: «كل يوم نفتح 3 مصانع و20 مدينة جديدة، ومحدش بيتكلم عنها، ويبقى رقم واحد على المواقع كلام تافه لممثلة ويتم تشويه الإيجابيات».

وتابع: «دور الإعلام التنوير وكشف الفساد، لكن دون فضائح وتشهير، فنحن ندافع عن حماية الأخلاق، وسمعة الأشخاص وأطالب وسائل الإعلام بعدم نشر قضايا الفضائح».

وختم: «قضينا على فيروس سي في سنتين بمبادرة الرئيس السيسي، والطرق الجيدة، وعلينا الانتباه لمحاولات التحريض التي تبث عبر الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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