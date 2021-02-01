شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يتفقد «الشريط النهرى» بـ«أسوان الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وأشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة تفقدية، أمس، لمشروعات الشريط النهرى السياحى فى مدينة أسوان الجديدة.

وتجول الوزير والمحافظ فى مختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالشريط النهرى فى المدينة الجديدة، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ هذا المشروع المهم، الذى سيكون علامة مميزة على نهر النيل فى المحافظة.

كما تفقد الوزير والمحافظ مشروع الممشى النيلى، حيث يتكون من الجزء الشمالى بطول 1800 متر، والجزء الجنوبى بطول 4200 متر، ويشتمل على محال، ومطاعم، ومرسى نهرى، ومشايات، ومقاعد للمواطنين، وقرية نوبية تضم محال ومطاعم وكافيهات على الطراز النوبى، وجارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ منطقة المارينا بطول 1850 مترًا، وتضم عددًا من الشاليهات.

كما تفقد الجزار وعطية مشروع المسرح المكشوف الجارى تنفيذه ضمن مشروعات الشريط النهرى السياحى بالمدينة على مساحة 5.5 فدان، ويتسع لـ3 آلاف متفرج بإطلالة بانورامية على النيل، ويتصل بالحديقة الشاطئية عن طريق كوبرى مشاة، بجانب الكوبرى الجارى تنفيذه لربط المسرح بمنطقة الفيلات.