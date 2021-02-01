شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف حقيقة الفيروس المرعب «نيباه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور فايد عطية، الباحث في مجال الفيروسات والمناعة بمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية، إن البشرية وشركات الأدوية العملاقة ليست حمل وباء جديد، حيث أن صحيفة الجارديان البريطانية حذرت من فيروس «نيباه»، خاصة أنه موجود منذ عام 1999.

وأضاف الدكتور فايد عطية، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن معدل الوفيات من الممكن أن تصل إلى 75%، بالإضافة إلى أن ليس له علاج أو لقاح حتى الآن.

وأوضح أن أعراضه تشبه أعراض نزلة البرد، لافتاً إلى أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى البشر، كما أنه ينتقل عن طريق الطعام الملوث، مؤكدا أنه لا يعلم الهدف من وراء نشر إثارة وجود فيروس جديد مرة أخرى.