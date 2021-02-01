شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة الأسبق: الإرهاب يستطيع تدمير دول بتكلفة قليلة جدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المفكر حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن شباب الجيل الثالث يعيشون أزمة هوية حقيقية، وهذا ما يدفعهم للانضمام لتلك الجماعات المتطرفة.

وأضاف المفكر حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أن أحد مشاكل حل البطالة هو أخذ الشباب وسفرهم إلى أفغانستان، منوها بأن بعض الدول تكون عاجزة عسكرية، ولكن لديها أموال، حيث أن الإرهاب يستطيع أن يدمر دول بتكلفة قليلة جدا.

وأوضح أن السنوات القادمة سوف تشهد انتشار للمرتزقة والارهابيين، وقله الغزو العسكري، وأن الدول التي ليس بها استقرار سياسي سوف تكون ملجأ للعناصر الإرهابية.

وأشار إلى أن ترمب هو الرئيس الوحيد الذي لم يخض أي حرب، وأراد أن يسحب جميع قواته مع العراق وأفغانستان، بالإضافة إلى التصالح مع طالبان، لافتاً إلى أن ترمب اتهم هيلاري كلينتون بشكل مباشر أنها وراء ظهور داعش.