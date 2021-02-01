شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «صيدلة الأزهر» تكشف تفاصيل مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الدكتورة أمانى الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، أمين اتحاد جامعات شمال إفريقيا، مبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا، التي أطلقها الاتحاد.

وقالت الشريف في تصريحات صحفية، الأحد، إن المبادرة عقدت عبر تقنية «زوم»، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية وجامعة الأزهر واتحاد رؤساء الجامعات النيجيرية، مشيرة إلى أن المبادرة تأتي ضمن أهداف الاتحاد لتطوير التعليم العالي، والتي تسعى أيضًا لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتعليم.

وأضافت أن رؤساء الجامعات النيجيرية أشادوا بالتجربة المصرية في تطوير التعليم الطبي، وشهدت المبادرة تعاون بين قطاعات مختلفة أبرزها «بنك المعفرة المصري الأكاديمية الطبية ولجنة تطوير التعليم الطبي»، مشيرة إلى أن رؤساء الجامعات أكدوا أنهم في حاجة إلى تغيير السياسات والقرارات التعليمية الخاصة بهم لتطوير التعليم الطبي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل على مستوى القيادات التعليمية في نيجيريا بحضور خبراء المصريين، لوضع التحديات التي تواجه التعليم في نيجيريا، والفرص المتاحة لتحسين مستواه، والاعتماد على نظام التعليم التكاملي.

وقالت الأمين العام لاتحاد جامعات شمال إفريقيا، إن وزارة التعليم العالي أكدت أن أي مبادرة لدعم إفريقيا مرحب بها تماما، وقدمت دعمت كبيرا لمبادرة تطوير التعليم الطبي في نيجيريا، بمجرد أن وصل التكليف من الاتحاد.

وأشارت إلى أن اتحاد الجامعات النيجيرية طالب الأمين العام لاتحاد جامعات إفريقيا بالاستعانة بالخبراء الأوروبيين لتطوير التعليم الطبي لديهم، إلا أنه أكد لهم أن التجربة المصرية تغني عن أي استعانة بخبراء من الخارج، وأكد أن مصر خير من يقود التعليم الطبي على مستوى القارة، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لتطوير التعليم العالي في إفريقيا.

شارك في فعاليات المبادرة الدكتورة زينب نبيل، أستاذ الميكروبيولجيا الطبية والمناعة بكلية طب البنات، ممثلا لجامعة الأزهر، والدكتور عادل عدوي ،وزير الصحة الأسبق، أمين مجلس التعليم الطبي، الدكتور محمد الشناوي ،مستشار الوزير للتعاون الدولي، الدكتورة نادية بدراوي ،رئيس لجنة التعليم الطبي، الدكتور إيتيان إهيلي ،أمين عام اتحاد الجامعات الإفريقية، الدكتور يعقوب إسيفي، أمين عام المجلس الفيدرالي للجامعات النيجيرية.