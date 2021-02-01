شكرا لقرائتكم خبر عن أحد ضحايا مستريح المنيا: أعطيته 400 ألف جنيه.. والعائلة أعطته 3 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد ج، أحد ضحايا مستريح المنيا، إن هذا المستريح قال لهم أن من يعطيه 100 ألف جنيه يأخذ 15 ألف جنيه شهريا، وذلك لمدة 7 شهور، ثم اختفى.

وأضاف أحمد ج، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، أنه أعطى هذا المستريح 400 ألف جنيه، وجمع من عائلة واحدة في القرية حوالى 3 مليون جنيه، لافتاً إلى أن هناك مشايخ صدقت على حديث المستريح، وقالوا أن من يعطيه أمواله فهو حلال.

وأشار إلى أنه اتضح أن هذه المشايخ مندوبين له، منوها بأن هناك أرامل وأيتام قاموا بأخذوا قروض لإعطائها للمستريح، لافتاً إلى أنه لم يتقدم ببلاغ للشرطة حتى الآن.