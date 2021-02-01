شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأقصر: بروتوكول تعاون مع جامعة أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس جامعة الاقصر في جلسته الحاديه والعشرون المنعقده بمقر الجامعة بالاقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعه واعضاء المجلس .

وناقش رئيس الجامعه في مستهل الجلسة إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020/2021 بدايةً من 20 فبراير واعداد الجداول في الاسبوع الاول من فبراير 2021 طبقا لتوجيهات المجلس الاعلى للجامعات وايضا عودة طلاب المدن الجامعية أعتباراً من 16 فبراير القادم .

وأشار الدكتور محجوب رئيس الجامعة أنه من المقرر أن يتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 على أن يشهد بدايتها إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب .

وصرح الدكتور محجوب أنه من المقرر فتح أبواب المدن الجامعية لعودة المغتربين المقيدين بها أعتباراً من 16 فبراير 2021 وذلك قبل استئناف الدراسة، مشيراً إلى استمرار تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور الفعلى والالكتروني عبر المنصات الإلكترونية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني مع تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية .

كما وافق مجلس الجامعة على إعلان كليات( الألسن – الآثار- الحاسبات والمعلومات)عن حاجتها لشغل وظائف (أستاذ- أستاذ مساعد – مدرس) للتعيين بالكليات بأقسامها المختلفة .

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الأقصر وأكاديمية أبوسمبل بأسوان ،وبروتوكول التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة الأقصر ،وبروتوكول التعاون وملحقه بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر بشأن تدريب الأئمة والواعظات والتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراة بالجامعة على أن تساهم الجامعة في تخفيض مصروفات الدراسة بنسبة 50% .

من جانب آخر وافق مجلس الجامعة على منح الدكتور أحمد محي جابر حمزة اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بقسم الجرافيك – شعبة الرسوم المتحركة وفنون الكتاب بكلية الفنون الجميله.