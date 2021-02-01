شكرا لقرائتكم خبر عن «الأخوة الإنسانية» يبحث مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي التعاون لنشر «الوثيقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، ودوراتي باشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي؛ لبحث سبل التعاون في نشر مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية ونشر قيم المواطنة والتعايش المشترك.

وقال المستشار محمد عبدالسلام، في بيان، الأحد، إن تطبيق وثيقة الأخوة الإنسانية سيعزز الاستقرار المجتمعي والتعددية، كما أنها بمثابة حائط صد في مواجهة التطرف والكراهية؛ لذا تعمل اللجنة العليا للأخوة الإنسانية على تطبيق مبادئ تلك الوثيقة الإنسانية من خلال العديد من المبادرات العملية التي تنفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والمحليين وبخاصة المجالس التشريعية والبرلمانات، حيث تعد التشريعات أحد أدوات تعزيز الثقافة داخل المجتمعات مؤكدًا استعداد اللجنة للتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في مختلف المجالات التي تخدم السلام الإنساني.

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بمبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وخاصة مبادرة قمة الشباب التي تعزز دور الشباب في نشر وتطبيق مبادئ الوثيقة، وعبر عن إعجابه الشديد بمشروع البيت الإبراهيمي ومبادرة جائزة زايد للأخوة الإنسانية، موضحًا أن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك في الاحتفاء باليوم الدولي للأخوة الإنسانية، إحياء لذكرى توقيع هذه الوثيقة الهامة في الرابع من فبراير.