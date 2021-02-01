شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الأعلى للإعلام»: أي فنانة تسئ لبلدها يجب أن تقف عند حدها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إن «أي فنانة تسئ لبلدها يجب أن تقف عند حدها فالفنان زعيم وقدوة للمجتمع، ولابد أن يعلم الفنان أنه يسيء لبلد.. إيه التفاهة وقلة الأدب دي»، حسب قوله.

وأضاف «جبر» خلال لقائه في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، إن «كل يوم نفتح 3 مصانع و20 مدينة جديدة ومحدش بيتكلم عنها ويبقى رقم واحد على المواقع كلام تافه لفنانة ويتم تشويه ايجابيات»، مشيرًا إلى أن «دور الإعلام التنوير وكشف الفساد ولكن دون فضائح وتشهير فنحن ندافع عن حماية الأخلاق وسمعة الأشخاص وأطالب وسائل الإعلام بعدم نشر القضايا الأخلاقية».

وتابع: «قضينا على فيروس سي في سنتين بمبادرة الرئيس السيسي والطرق الجديدة تمتص على الانفجار السكاني وعلينا الانتباه لمحاولات التحريض التي تبث عبر الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية».