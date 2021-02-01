شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: 135 دولة حول العالم نقلت مونديال اليد على الهواء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن فخره بنجاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، مؤكدا أن الجميع رأى السلام الأمني والصحي الذي تنعم به مصر.

وقال «صبحي» خلال مداخلة مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن الدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي، ورئيس الحكومة، والوزراء وقفوا وراء نجاح البطولة، مؤكدًا أن «مصر أخدت ما تستحق من خلال هذا المحفل الرياضي الكبير، موضحا أن التخوف من انسحاب المنتخبات من المشاركة كان موجودا لآخر لحظة».

وأشار إلى أن مجموعة من الدول طلبت تنفيذ التجربة المصرية في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد، مؤكدا وجود العديد من التحديات التي واجهت مصر خلال تنظيم البطولة ولكن تم التغلب عليها جميعًا، لافتًا إلى أنه تم افتقاد حضور الجماهير خلال مونديال اليد، لكن مصر ربحت بطولة كبيرة.

وأوضح أن 135 دولة حول العالم نقلت بطولة كأس العالم لكرة اليد على الهواء مباشرة، أن أكثر من مليار شخص شاهدوا مصر عبر التليفزيون خلال مونديال اليد.