شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي عن فيروس «نيباه»: «الخفاش عقدني في عيشتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تحذيرات نشرتها الصحف الاجنبية بشأن فيروس نيباه المُكتشف في نهاية التسعينيات ومدى خطورته في الانتشار بين البشر.

وقالت الحديدي في برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تقدمه على قناة «ON»، مساء الأحد، إن «خفاش برضه؟ أنا تعبت من فكرة الخفاش، مش عاوزة أشوف خفاش تاني.. اتعقدت من الخفاش.. عقدني في عيشتي».

في سياق متصل، عقب الدكتور على الوعري أستاذ الأمراض الصدرية من ووهان الصينية وقال إن وباء نيباه لم ينتشر في الصين ولم ترصد له إصابات، موضحًا أن الفيروس نشأ من خفاش الفاكهة الذي يتغذي على الفاكهة وأوراق الزهور وهو نوع من أنواع الخفافيش موجود في ماليزيا ومانيمار ومناطق عدة في جنوب شرق أسيا وفي أحد المقاطعات الصينية.

واصل: «ربما لا يتحول لوباء أو جائحة ولن تكون الصين منشأ هذه الجائحة إن حدثت ونتمنى أن لا تحدث، والفيروس اكتشف في نهاية 1998 في ماليزيا عندما انتقل للبشر وأصاب أعداد كبيرة من الناس وقدرت نسبة الوفاة وقتها بنسب مرتفعة تصل إلى 40-75% من إجمالي الاصابات ثم ظهر في بنجلاديش وأخيرًا في 2018 في الهند وكان يسبب التهابات حادة في الرئة وأنسجة المخ».