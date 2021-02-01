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مصر للطيران تتيح إمكانية التبرع بالأميال لصالح مستشفى مجدي يعقوب

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت شركة مصر للطيران عن الاتفاق مع مستشفى مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب بالمجان لتوفير الإمكانية لعملاء برنامج المسافر الدائم لمصر للطيران EGYPTAIR Plus بالتبرع بأميالهم لصالح المستشفى وذلك لمنح المستشفى القدرة على استبدال الأميال بتذاكر سفر للمساهمة في علاج الحالات التي تتطلب ذلك، على أن يبدأ التبرع اعتبارًا من 10 فبراير ولمدة ثلاثة أشهر.

 

وأكدت مصر للطيران ، في بيان لها  أن هذا التعاون مع مستشفي مجدي يعقوب يأتي في اطار مسؤوليتها المجتمعية كجزء من دورها الوطني تجاه المجتمع.

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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