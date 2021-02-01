شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: 64% من المراكز المقرر تطويرها بمبادرة الرئيس فى محافظات الوجه القبلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مشروع حياة كريمة بوزارة التضامن، إن هناك دور مكثف من الجهات المعنية للعمل فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن 4500 قرية فى مرحلة أولى خلال 3 سنوات، وهناك 24 مركزا فى 4 محافظات فقط بالوجه القبلى، 32 مركزا وبنسبة 64% من المركز التى سيتم تطويرها فى محافظات الوجة القبلى.

وفى وقت سابق، ذكر أنه تم اختبار عملية التنسيق وإعداد المخططات وتحديد الفجوات، كما أن رئيس الوزراء وافق على مركز قوص بمحافظة قنا وجرى التكليف بزيادة العمل في مركز الوقف بقنا لإعداد المخططات ووضع برامج زمنية لتنفيذ كل التدخلات من بنية أساسية أو خدمات اقتصادية أو المحور الاجتماعى.

وأوضح أن المرحلة الأولى للمبادرة كانت بالقرى الأكثر احتياجات، ولكن جرى التوافق بين الوزارات المعنية على إعطاء الأولوية للمراكز التي ترتفع فيها نسب الفقر والأكثر احتياجا، حيث يتم استهداف المراكز، لتيسير العمل، حيث تم التوافق على 51 مركزا بينهم 32 في الوجه القبلى.