شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الصحة: نستهدف فحص 30 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سعد مستشار وزير الصحة والمشرف على ميكنة مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، إن التكنولوجيا كان لها تأثير كبيرا في المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة، حيث أنها تسهل على المرأة التوصل إلى حلول من خلال التوعية أو عن طريق الكشوفات والفحص وبدأنا مبادرة دعم صحة المرأة وتتضمن المبادرة عدة برامج هى الكشف عن الصحة الإنجابية والعامة وكذلك أورام الثدى .

وتابع سعد خلال لقائة في برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة والذى تقدمة الإعلامية لبنى عسل،: مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة المرأة ليست محددة المدة ولكنها مستمرة والمبادرة قامت بفحص 11.5 مليون سيدة على مستوى الجمهورية ونستهدف فحص نحو 30 مليون سيدة، مؤكدا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 13 مركزا تابع لوزارة الصحة لعلاج والكشف على الأورام، وأن المبادرات الصحية الجارية هي تجهيز قوى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.