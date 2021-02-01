شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقة شباب الأوقاف وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مسابقة شباب علماء الأوقاف بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وخلال فعاليات المسابقة أشاد الدكتور عوض إسماعيل عبد الله عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه شباب أئمة وزارة الأوقاف أثناء الاختبارات، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة الأزهر.

وأكد إسماعيل، بحسب بيان للأوقاف اليوم، أن هذه المسابقة تتسم بالحيادية المطلقة في الاختيار بين المتسابقين، وأن كلية الدراسات الإسلامية والعربية تسعد بهذا التعاون مع وزارة الأوقاف في مجال المسابقات والتدريب، للارتقاء بالمستوى الفكري للأئمة والواعظات.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين لمسابقة شباب علماء الأوقاف (128) إمامًا، على مدار 5 أيام بدءًا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس 4 فبراير.

و وقعت وزارة الأوقاف، 17 بروتوكولا مع 17 جامعة، وهى: (جامعة الأزهر - جامعة عين شمس - جامعة المنصورة - جامعة الفيوم - جامعة بنى سويف - جامعة الأقصر - جامعة أسوان - جامعة أسيوط - جامعة الوادي الجديد - جامعة سوهاج - جامعة الغربية - جامعة بور سعيد - جامعة السويس - جامعة المنيا - جامعة العريش - جامعة جنوب الوادي - جامعة مطروح)، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف، للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والعاملين بها في جميع المجالات.