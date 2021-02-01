شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو يونس: نشكر "الهجرة" على اهتمامها الكبير بشبابنا فى الخارج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلمة خلال الإطلاق الرسم ى لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، أعرب فيها عن شكره لدعوة وزارة الهجرة للمشاركة ف ى هكذا فعالية تُعنى بالشباب، مؤكدا أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم الشباب، وأن تنسيقية شباب الأحزاب خير دليل، حيث أكد أن الشباب المصر ى ذ ى معدن أصيل حريص على وطنه.

جاء خلال فاعلية الإطلاق الرسمى لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج" بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد.

وتابع يونس أنهم فخورون بما يشاهدونه اليوم من خبرات شبابية، مثمنا مبادرات وزارة الهجرة للحوار مع الشباب المصر ى بالخارج، حيث أضاف: "مررنا بما مر به الشباب، وما تقوم به وزارة الهجرة شيء رائع لإدماج المصريين بالخارج ف ى خطط الدولة، وتعميق التواصل مع شباب الدارسين بالخارج".

وأكد يونس دعم القيادة السياسية للشباب وحرص الدولة المصرية على الاستفادة من أبنائها وطاقاتهم لبناء وطن قو ى بسواعد شبابها وعقول أبنائها بالداخل والخارج.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد أعلنت الإطلاق الرسم ى لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والت ى جاءت لخلق مكون رئيس ى لجميع الفاعليات والأنشطة الت ى تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه ف ى خطة البناء والتنمية.

كما دشنت وزيرة الهجرة "مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج MEDCE"، وهو الأول من نوعه ف ى مصر والمنطقة ويعمل على توفير خدمات وأنشطة متعددة مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج واستدامة التواصل معهم، من خلال إطلاق منصة تفاعلية كاملة للمركز تستهدف جميع المصريين الدارسين بالخارج.