شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على عشماوى أحد الشباب الدارسين في الخارج، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج والتي أطلقتها وزارة الهجرة، موضحا أنها تهدف لمتابعة أهم المبادرات الحكومية والاشتراك في فعاليات وزارة الهجرة لمعرفة المعلومة بصورة كاملة.

وأشار خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، إلى أنه يدرس ماجستير إدارة الأعمال الدولي ةفى فرنسا للعام الخامس، موضحا أنه بسبب أزمة فيروس كورونا رجع الدارسين في الخارج لمصر، وكانوا يودون معرفة ما يحدث في مصر من مبادرات ومعلومات، وساعدتهم مبادرات الوزيرة نبيلة مكرم عن طريق مشاهدة كيفية رؤية صنع القرار في مصر.

وتابع: "كنت من أوائل الوافدين من الطلاب الوافدين من الخارج لمشاهدة الزيارات"، مردفا:"احنا القوى الناعمة في الخارج، ونتحدث معهم عن مصر وبمعلومات قيمة غير مغلوطة، وكان هو الهدف الأساسي من الزيارات والمبادرة".

وأردف: "طلبوا منى لما أرجع من فرنسا أن أضيف معلوماتى على نظام المعلومات، والتي تسمح لنا أن نستطيع المشاركة في تدريب عمل صيفى مع صناع القرار في أجهزة مختلفة".

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، الإطلاق الرسمي لـ "الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج"، والتي جاءت لخلق مكون رئيسي لجميع الفاعليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة لأبناء الدارسين بالخارج، وكذلك إنشاء مظلة واحدة تجمع كافة أبناء المصريين المغتربين لزيادة ربطهم بوطنهم حتى لا ينقطعون عنه ويشاركونه في خطة البناء والتنمية.

وانطلقت فاعلية إطلاق الاستراتيجية بحضور عدد من شباب مصر الدارسين بالخارج، وكذلك عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، كما بدأت الفاعلية بعرض فيلم قصير من إعداد المكتب الإعلامي لوزارة الهجرة، يوثق مراحل نشأة فكرة "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"، ولقطات من الزيارات الميدانية والجولات المختلفة التي قام بها وفد شباب الدارسين بالخارج في إطار المبادرة سواء لمؤسسات دينية وحكومية أو مواقع عسكرية أو أماكن سياحية أو مشروعات قومية.