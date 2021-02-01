شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للدارسين بالخارج: كملوا برة لو عايزين بس متنسوش فضل بلدكم عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، أن مصر الجديدة تفتح ذراعيها لشبابها المصريين بالداخل والخارج، موضحة أن تدشين مركز الحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج يعد بمثابة إنشاء أول لوبى من شباب الدارسين بالخارج القادر على الدفاع عن وطنهم مصر بالخارج، موجهة حديثها للشباب: "أنتم القوى الناعمة لينا فى الخارج عايزين تكملوا برا كملوا بس متنساش بلدكم وفضلها عليكم".

وأشارت الوزيرة أن المركز يضم منصة رقمية لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، لافته إلى أن المنصة تقدم لشباب الدارسين كل ما يحدث فى مصر، والتسجيل يكون من خلال الصفحة الرئيسة للمنصة.

ويشترط للتسجيل، أن يكون الشاب مصرى الجنسية ومن شباب الدارسين بالخارج، ويتم كتابة استمارة يوضح فيها مجال الدارسة والجامعة والبلد التى يدرس فيها الشاب.

وسيقدم المركز لأعضائه أنشطة وفعاليات تتيحها المنصة وفرص تدريبية للشباب من خلال المنصة، والمشاركة، منا سيوفر المركز حلقة الوصل مع شباب المصريين الدارسين بالخارج فى البلد الواحد.

جاء ذلك خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشباب الدارسين بالخارج، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ وشباب الدارسين بالخارج.

يأتى ذلك فى إطار استدامة التواصل مع أبناء الدارسين بالخارج ضمن استراتيجية الوزارة لتخصيص برامج متخصصة لكل فئة من فئات المصريين بالخارج، تناول العرض خطة تعميق طرق التواصل مع شباب مصر الدارسين بالخارج، ليقدم لشبابنا وجبة متكاملة من المعلومات والثقافة المصرية، وما يمثل تاريخنا وحضارتنا وثقافاتنا.