شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تخلى العقارات المحيطة للعقار المحترق تحسبا لانهياره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخلت محافظة الجيزة العقارات المحيطة بالعقار المحترق بنطاق مدينة كرداسة المجاور لسلم حى الهرم بالطريق الدائرى، وذلك تحسبا لانهيار العقار بسبب استمرار عمليات الاطفاء حتى الأن.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد اليوم جهود قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق نشب بالساعات الاولى من صباح اليوم بمخزن للأحذية والجلود كائن أسفل عقار متواجد بجوار سلم حى الهرم بالطريق الدائرى نطاق مركز كرداسة .

ووجه محافظ الجيزة الأجهزة المعنية بسرعة اخلاء العقارات المجاورة للعقار حرصاً على سلامه المواطنين ولحين التأكد من عدم تأثير الحريق على السلامة الانشائية للعقارات .

كما كلف المحافظ بالتواجد الدائم على مدار اليوم من الأجهزة المعنية لحين الانتهاء من اعمال الاطفاء والمراجعة للعقارات المحيطة وكذا تأمين حركة السير على الطريق الدائرى .

وشهد موقع الحريق تواجد مكثف لسيارات الاطفاء والتى تبذل أقصى مجهوداتها حتى الان للسيطرة على الحريق الناتج عن تواجد كمية كبيرة من مخزون الأحذية ببدروم العمارة الامر الذى يعيق أعمال الإطفاء والتبريد أمام الأجهزة المعنية .