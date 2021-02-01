شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: وضع اشتراطات لاستخدام المياه غير المتجددة للحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى، إن المياه نوعان متجددة وغير متجددة، موضحا أن المياه المتجددة التى تستخدم خلال فترة معينة وتأتى كمية أخرى مثل مياه النيل أو الأمطار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحقيقة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المياه غير المتجددة موجودة من آلاف السنين وتكون محدودة الكمية وتحتاج استخدامها بدرجة عالية من الحكمة، لأنها لو انخفضت لن تتجدد.

وأشار إلى الدراسة التى تم عرضها اليوم تهدف للحفاظ على كميات المياه، مع معرفة كمياته، موضحا تم عمل مرحلة أولى من الدراسة تستهدف الاستخدام الآمن للمياه، كما أن الوزارة تضع اشتراطات عند استخدام هذه المياه.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الدراسة التى تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، وعدد من مسئولى الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، لذا فقد أولينا هذه الدراسة التى قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لنهتدى بها فى تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.